Инфекционист не исключила роста случаев коронавируса после новогодних праздников

После новогодних праздников в России может увеличиться число заболевших коронавирусом. Такое мнение выразила президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова, передает РИА «Новости».

По ее словам, причиной этому могут стать поездки к родственникам, в том числе к пожилым. Специалист посетовала на то, что, в отличие от Европы, в России нет строгих ограничений. Шестакова считает, что о них необходимо подумать сразу после праздников, а именно, в зависимости от эпидемиологической ситуации принять решение по усилениям или послаблениям.

«Просто взять и все закрыть — согласитесь, люди тоже устают от этого. А когда устают, делают все больше и больше ошибок», — отметила инфекционист.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации в COVID-19, в России выявлено 3 105 037 случаев коронавируса. За весь период от инфекции скончались 55 827 человек, выздоровели 2 496 183.

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