Голикова рассказала о различиях российских вакцин от COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что обе российские вакцины — и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона» — хороши, хотя и имеют различия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она пояснила, что «Спутник V» является векторным препаратом на основе аденовируса, а «ЭпиВакКорона» — пептидным, он сделан из трех наиболее устойчивых к мутации составных частей генома COVID-19 и вырабатывает гуморальный ответ.

По ее словам, «Спутник V» немного реактогеннее, однако оба препарата не имеют серьезных побочных эффектов и отлично работают.

Голикова подчеркнула, что российские вакцины пока не проявили себя с отрицательной стороны.

В Москве началась вакцинация от COVID-19. Вакцина уже есть в 70 московских прививочных пунктах. Вакцинация проводится, в первую очередь, для тех, кто работает с людьми. Привиться могут врачи, учителя, социальные работники, сотрудники МФЦ, работники транспорта, торговли, сферы услуг, культуры, энергетики, промышленники, журналисты, список постоянно расширяется.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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