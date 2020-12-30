В США впервые выявлен «британский» штамм коронавируса

Штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, обнаружен в американском штате Колорадо. Это следует из заявления губернатора штата Джареда Полиса, опубликованного в Twitter.

«Сегодня мы обнаружили первый случай (заражения — прим. ред.) штаммом COVID-19 B.1.1.7, тем же вариантом, который был обнаружен в Великобритании», — написал Полис.

Отмечается, что заболевший мужчина не был в поездках в последнее время.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 81 млн заболевших, 57 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

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