СК сообщил, что экс-схиигумен Сергий был судим за убийство

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) был ранее судим за убийство и разбойное нападение. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Там отмечается, что Романову было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. После отбывания наказания он вышел на свободу в конце 90-х годов.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправстве и оскорблении религиозных чувств.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.

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