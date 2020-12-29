СК возбудил уголовное дело против Навального

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Алексея Навального по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается на сайте ведомства.

Следствие установило, что для нужд ряда некоммерческих организаций, руководителем которых является Навальный, с физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований.

«По данным следствия, Навальный <…> потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели – приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», – указано в сообщении.

Ранее юристы неоднократно обвиняли Навального и его соратников в мошенничестве с пожертвованиями.

Так, в июне 2018 года адвокат Виолетта Волкова обратила внимание на несоответствие в 50 млн рублей между официальными декларациями фонда «Пятое время года», использовавшимся Навальным для финансирования политического штаба, и публичным отчетом для его сторонников.

Кроме того, юрист Илья Ремесло также выявил несоответствие в отчетах для сторонников Навального и данных блокчейна о полученных суммах. По подсчетам юриста, на один из биткоин-кошельков, указанных на сайте Навального, поступило более 650 биткоинов ($17,2 млн по текущему курсу).

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