Глава РФПИ объяснил геополитикой ограниченные поставки «Спутника V» в США и ЕС

Поставки российской вакцины «Спутник V» в США и Европу будут ограничены из-за геополитики, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы абсолютно реалистичны, что из-за геополитических ограничений поставки в США, поставки в Европу будут ограничены, хотя мы могли бы, в том числе, поставлять аллергикам, у которых сейчас сильная аллергия на ряд других вакцин», — сказал Дмитриев.

Глава РФПИ отметил, что Россия, тем не менее, отправит вакцину в Венгрию. По его словам, основными рынками остаются Латинская Америка, Ближний Восток, Азия и Африка.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 81 млн заболевших, 57 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

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