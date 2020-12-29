Суд арестовал бывшего схимонаха Сергия

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Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия (Романова), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Сергий арестован на два месяца, до 28 февраля 2021 года, по обвинению в склонении к самоубийству, самоуправству и оскорблении религиозных чувств, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что взявший под контроль Среднеуральский женский монастырь бывший схимонах Сергий был задержан.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.

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