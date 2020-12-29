Задержанный бывший схимонах Сергий не признает вину

Адвокат отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова) Светлана Герасимова заявила, что он не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом сообщает ТАСС.

Как стало известно ранее, Сергия обвиняют в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, самоуправстве и склонении к самоубийству. Наказания за данные преступления предусмотрены в статьях 148, 330 и 110.1 УК РФ соответственно.

Изданию также сообщили, что к задержанию бывшего схимонаха привел размещенный на YouTube ролик. В нем он призывает своих подвижников «умереть за Россию».

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.

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