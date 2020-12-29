Ребенок с инвалидностью выпал с 19 этажа в Новосибирске

В Новосибирске 14-летний ребенок с инвалидностью выпал с 19-го этажа жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасию Кулешову.

Инцидент произошел на улице Дуси Ковальчук. Предварительно было установлено, что мальчик, являющийся инвалидом с детства, выпал с балкона квартиры, расположенной на 19-м этаже. От полученных травм он скончался на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По данным следствия, ребенок находился дома с матерью. Признаков насильственной смерти на его теле обнаружено не было. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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