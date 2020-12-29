ФСБ и Минюст США в ходе спецоперации изъяли из оборота кокаин на 1 млрд рублей
Федеральная служба безопасности России и Министерство юстиции США в ходе совместной операции пресекли контрабанду кокаина из Латинской Америки в Европу. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что в мае текущего года в Санкт-Петербурге задержали наркокурьера, у которого изъяли 1 кг кокаина. В дальнейшем силовикам удалось определить местонахождение членов организованной группировки. В июне их задержали во время совершения незаконных действий в Москве, были конфискованы еще 34 кг наркотика.
По данным ФСБ, в ноябре 2020 года на территории Московской области был выявлен тайник, в ходе осмотра которого было найдено не менее 295 кг кокаина.
Всего из незаконного оборота вывели не менее 330 кг наркотического вещества. Предполагается, что злоумышленники заработали на сбыте запрещенных веществ около 1 млрд рублей.
Возбуждены уголовные дела, членов преступной группы арестовали.
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