В Мурманской области объявлен траур по экипажу затонувшего судна «Онега»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил 29 декабря днем траура по экипажу траулера «Онега», затонувшего в Баренцевом море.

«Сегодня Мурманская область скорбит. В нашем регионе – день траура. Это горе не только для семей. Это горе для всего города, горе для всего Севера. Наши рыбаки не вернулись домой», — написал он на странице «ВКонтакте».

Глава региона выразил соболезнования родным погибших.

Чибис добавил, что власти Мурманской области окажут материальную поддержку в размере одного миллиона рублей семьям погибших.

Судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области 28 декабря. На борту находились 19 человек, двоих из них удалось спасти. Причиной затопления, по предварительным данным, стало обледенение. Также известно, что все члены экипажа — граждане России.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.

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