В сети появилось видео штурма монастыря бывшего схимонаха Сергия

В сети появилось видео штурма женского монастыря, находящегося под властью бывшего схимонаха Сергия (Романова).

На кадрах видно, как монахини не дают силовикам пройти в обитель. В ролике слышны шум и крики.

Отмечается, что после штурма Сергий был задержан. По словам источника, причиной задержания бывшего схимонаха стал видеоролик, размещенный на YouTube, где он призывает своих подвижников «умереть за Россию».

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Источник сообщил о задержании бывшего схимонаха Сергия