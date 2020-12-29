Ленобласть отменит «комендантский час» для подростков в праздники
Елизавета Мележенкова
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Ленинградская область отменит «комендантский час» для детей в новогодние праздники и зимние каникулы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Речь идет о не достигших совершеннолетия подростках.
Ранее власти региона приняли решение о введении режима «комендантского часа» для несовершеннолетних в период новогодних праздников. Данное решение было принято на фоне реализации постановления правительства Ленобласти «О мерах по предотвращению новой коронавирусной инфекции».
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