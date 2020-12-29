Добровольцы старше 60 лет получили вакцину «ЭпиВакКорона»
Анна Светлова
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Все 150 добровольцев старше 60 лет получили первую дозу российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», еще 89 человек — вторую. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Отмечается, что первые пять пациентов старше 60 лет были привиты этим препаратом 21 ноября. На протяжении 24 часов они находились в стационаре под наблюдением медиков.
Спустя три дня была начата вакцинация остальных 145 добровольцев. Их вакцинация проводилась по группам 30-40 человек с госпитализацией в стационар на сутки.
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