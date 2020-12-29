Трое детей и один взрослый погибли при пожаре в жилом доме в Новосибирске

Трое детей и один взрослый человек погибли при пожаре в жилом деревянном доме в Октябрьском районе Новосибирска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

По данным пресс-службы, ликвидировать открытое горение спасателям удалось в 10.17 (06.17 мск). Площадь пожара составила 100 кв. м.

В настоящее время на месте инцидента присутствуют психологи МЧС. Всего к тушению пожара были привлечены 27 человек и восемь единиц техники.

Согласно информации прокуратуры Новосибирской области, по факту произошедшего была начата проверка. По предварительным данным, на момент пожара в доме находилась семья из четырех человек, из них трое несовершеннолетних детей. В результате пожара погибла 28-летняя женщина и дети 2013, 2017 и 2019 годов рождения.

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