Адвокат рассказала о причинах задержания бывшего схимонаха Сергия

Бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) задержали по подозрению в склонении несовершеннолетних к самоубийству (ч. 3 ст. 110.1 УК РФ). Об этом информирует «Коммерсант» со ссылкой на его адвоката Светлану Герасимову.

Отмечается, что Сергия ранее доставили на допрос Следственного комитета по Свердловской области. Причиной задержания и допроса стала одна из проповедей подозреваемого, размещенная на YouTube, на которой присутствовали дети. Николай Романов был задержан ночью, 29 декабря. Его направят в Москву для избрания меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в отношении Романова возбудили уголовное дело о склонении к совершению самоубийства.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело. 10 сентября он был отлучен от церкви.

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