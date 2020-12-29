Во вторник в Москве ожидается до -7°С

Облачная погода ожидается в Москве во вторник, 29 декабря, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от -5°С до -7°С, ночью — до -8°С. В Подмосковье днем возможны заморозки до -10°С, в ночные часы — до -11°С.

Скорость юго-восточного ветра в Московском регионе составит 6-11 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с. Желтый уровень опасности из-за порывистого ветра в столичном регионе будет действовать до 9.00 мск среды, 30 декабря.

Также синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о возможной гололедице.

Атмосферное давление в регионе составит 756 мм рт. ст.

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