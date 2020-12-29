Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 7-километровый столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 7 км над уровнем моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Там рассказали, что пепловый шлейф распространился в западном направлении от вулкана на расстояние 50 км.

По предварительным данным, выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зарегистрировано.

Шивелучу присвоили «оранжевый» код авиационной опасности. При этом международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

Шивелуч (3 283 м над уровнем моря) — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края.