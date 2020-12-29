Суд США отказал сообщнице Эпштейна в освобождении под залог

Британке Гилейн Максвелл, обвиняемой в соучастии с финансистом Джеффри Эпштейном в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, отказали в просьбе об освобождении под залог. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судью Федерального окружного суда.

Ранее Максвелл обратилась к суду с просьбой освободить ее под залог в размере $28,5 млн.

По словам судьи, прошение задержанной было отклонено, так как федеральные прокуроры утверждают, что «существует возможность побега».

Гилейн Максвелл — дочь медиамагната Роберта Максвелла, владевшего одним из старейших издательств в мире — Macmillan. Британка состояла в близких отношениях с Эпштейном. Максвел предъявлены обвинения в сговоре и склонению несовершеннолетних к поездкам для занятия сексом.

Эпштейн был задержан в июле 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Уголовное преследование финансиста было прекращено в США после его смерти в тюремной камере в августе 2019 года. Следствие сочло смерть самоубийством.

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