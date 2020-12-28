Инфекционист предупредил, что пандемия может ухудшиться

Главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что пандемия коронавируса в ближайшие месяцы может ухудшиться из-за праздников. Его слова приводит WebMD.

«Мы вполне сможем наблюдать постпраздничный всплеск инфекции или, как я описывал ранее, одну вспышку за другой», — сказал Фаучи.

Он подчеркнул, что американцы стремятся путешествовать на праздниках, что ухудшает ситуацию.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 19,1 миллиона, погибли 333 тысячи человек.

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