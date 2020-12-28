Инфекционист предупредил, что пандемия может ухудшиться
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что пандемия коронавируса в ближайшие месяцы может ухудшиться из-за праздников. Его слова приводит WebMD.
«Мы вполне сможем наблюдать постпраздничный всплеск инфекции или, как я описывал ранее, одну вспышку за другой», — сказал Фаучи.
Он подчеркнул, что американцы стремятся путешествовать на праздниках, что ухудшает ситуацию.
США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 19,1 миллиона, погибли 333 тысячи человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Москвичам не запрещается гулять по улицам в новогоднюю ночь
— Врачи в Италии выявили местный аналог «британского» штамма коронавируса
— В Испании число смертей от коронавируса превысило 50 тысяч человек