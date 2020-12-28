Российский турист умер в Турции
Валерия Исполатова
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Российский турист умер во время отдыха в Турции, сообщает газета Hürriyet.
По информации издания, тело 40-летнего Павла Хапаева было обнаружено в постели гостиничного номера его спутницей Оксаной Комаровой.
Как рассказала Комарова, два дня назад они с Хапаевым прилетели в Анталью отдохнуть, а накануне вечером употребляли спиртное.
Причина смерти пока не установлена, но, по предварительным данным, это может быть алкогольное опьянение или осложнения коронавируса.
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