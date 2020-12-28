Российский турист умер в Турции

Российский турист умер во время отдыха в Турции, сообщает газета Hürriyet.

По информации издания, тело 40-летнего Павла Хапаева было обнаружено в постели гостиничного номера его спутницей Оксаной Комаровой.

Как рассказала Комарова, два дня назад они с Хапаевым прилетели в Анталью отдохнуть, а накануне вечером употребляли спиртное.

Причина смерти пока не установлена, но, по предварительным данным, это может быть алкогольное опьянение или осложнения коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Три страны: куда россиянам можно лететь без опаски

— Росавиация запретила перевозить тургруппы за рубеж

— Россияне рассказали, куда поедут на новогодние праздники