Затонувший траулер «Онега» перед выходом на промысел был полностью исправен

Рыболовный траулер «Онега» перед выходом в море был полностью исправен. Об этом говорится на сайте Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) со ссылкой на представителя владельца судна.

«Как сообщил директор кооператива «Рыболовецкий колхоз им. М.И. Калинина» Андрей Заика, судно было полностью исправно, работы по техническому обслуживанию проводились вовремя и в полном объеме», — сообщается в публикации.

Там отмечается, что все необходимые процедуры и согласования перед выходом на промысел были соблюдены.

Предварительно, причиной крушения судна стал сильный шторм, который привел к обледенению.

Ранее сообщалось, что судно «Онега» с рыбаками затонуло в Баренцевом море вблизи Новой Земли Архангельской области. На борту находились 19 человек, двоих из них удалось спасти. Все члены экипажа — граждане России.

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