В России выявили еще 27 787 случаев коронавируса

В России выявили 27 787 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 20 480 человек, скончались 487.

Всего с начала пандемии в России подтверждено 3 078 035 случаев коронавируса, вылечились 2 471 309 пациентов, умерли 55 265.

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