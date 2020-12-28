В России выявили еще 27 787 случаев коронавируса
Катерина Медведева
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В России выявили 27 787 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Также за прошедший день выздоровели 20 480 человек, скончались 487.
Всего с начала пандемии в России подтверждено 3 078 035 случаев коронавируса, вылечились 2 471 309 пациентов, умерли 55 265.
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