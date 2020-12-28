Стало известно, из каких городов чаще всего звонят мошенники

Телефонные мошенники чаще всего звонят из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, в целом за текущий год они совершили около 15 млн звонков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования компании BI.ZONE.

Отмечается, что 87,7% жалоб пришлось на номера с московскими кодами: 74,4% — на 495 и 13,3% — на 499.

В компании отметили, что именно москвичи — популярная цель у мошенников, а московский код вызывает меньше подозрений.

«Для других регионов номера с таким кодом тоже оптимальны, ведь многие компании, от имени которых идут звонки, имеют головной офис в Москве», — говорится в сообщении.

Согласно исследованию, наиболее популярными регионами у злоумышленников являются Москва и Московская область (28,8%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (8,7%). В столицу и Петербург звонят в два раза чаще, чем в другие города.

На Краснодарский край приходится 3,4% мошеннических звонков, Свердловскую область — 3,1%, Ростовскую область — 2,4%, Самарскую область — 2,3%.

В целом за 2020 год телефонные мошенники сделали уже около 15 млн звонков.

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