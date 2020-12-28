В порту Находки ликвидируют последствия разлива нефти

В порту Находка Приморского края произошел разлив нефтепродуктов с иностранного торгового судна. Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что порядка 1,1 тысячи литров загрязненной маслянистой жидкости уже собрано в районе причала № 63. В очистке был задействован нефтемусоросборщик «Капитан Барабаш», работы по очистке продолжаются.

На место разлива с проверкой направились спасатели находкинского управления ГО и ЧС.

Отмечается, что установленные между плавмастерской и доком боновые ограждения позволили не выйти нефтепродуктам за их пределы.

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