В порту Находки ликвидируют последствия разлива нефти
Елизавета Мележенкова
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В порту Находка Приморского края произошел разлив нефтепродуктов с иностранного торгового судна. Об этом пишет ТАСС.
В пресс-службе правительства региона сообщили, что порядка 1,1 тысячи литров загрязненной маслянистой жидкости уже собрано в районе причала № 63. В очистке был задействован нефтемусоросборщик «Капитан Барабаш», работы по очистке продолжаются.
На место разлива с проверкой направились спасатели находкинского управления ГО и ЧС.
Отмечается, что установленные между плавмастерской и доком боновые ограждения позволили не выйти нефтепродуктам за их пределы.
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