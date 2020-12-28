Больше половины родителей жалуются на беспрецедентное отставание школьников

Больше половины родителей (53%) заявляют о беспрецедентном отставании школьников по учебной программе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование группы сервисов «Актион Образование».

При этом руководство школ не согласилось с родителями. По мнению 47% директоров, в этом году отставание учеников минимальное, а 22% утверждают, что учащиеся вообще не отстают от программы. Однако минимальное снижение успеваемости у детей отмечают только 29% родителей.

Также директора и родители разошлись во мнении о причинах неуспеваемости. Около 40% руководителей учебных заведений считают, что незначительное снижение результатов происходит после летних каникул ежегодно. С таким утверждением согласны только 11% родителей, еще 54% заявляют, что причиной отставания их детей могло стать дистанционное обучение весной, которое спровоцировало провал в знаниях, а каждый пятый родитель (20%) среди проблем выделил неготовность учителей проводить занятие на удаленке.

По данным опроса, на дистанционное обучение не уходили 72% школ, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. На карантин отправлялись в основном учебные заведения в мегаполисах.

Опрос проводился среди 1,6 тысячи директоров школ и их заместителей и 1,4 тысячи родителей из 65 российских регионов.

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