Суд арестовал имущество лидеров секты Виссариона

Центральный районный суд Новосибирска арестовал имущество троих лидеров «Церкви последнего завета», в том числе основателя организации Сергея Торопа (Виссариона), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей защиты.

По заявлению адвокатов, было арестовано имущество Торопа, а также его сторонников Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Основанием для такого решения суда стали иски двоих потерпевших по делу секты на общую сумму 12 млн рублей, указано в сообщении.

Под арест попали земельные участки, дома и транспортные средства лидеров общины, рассказали адвокаты.

В сентябре в Красноярском крае были задержаны руководители религиозной организации «Церковь последнего завета» Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников. По версии следствия, они собирали с последователей деньги и применяли к ним психологическое насилие, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью.

«Церковь последнего завета» в 1991 году создал Сергей Тороп, который называет себя Виссарионом. В 1995 году его последователи основали в Курагинском районе поселение, так называемый город Солнца. Также члены общины живут в ряде населенных пунктов Курагинского и Каратузского районов на юге Красноярского края.

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