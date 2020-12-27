В Оренбурге оштрафуют женщину, чьи дети снегом потушили Вечный огонь
Полицейские возбудили административное дело против жительницы Оренбурга, чьи дети при ней снегом потушили Вечный огонь, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Оренбургской области.
26 декабря в Мемориальном комплексе на проспекте Победы в Оренбурге женщина смотрела, как ее дети тушат огонь.
В ведомстве рассказали, что на мать составлен административный протокол о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Теперь женщина обязана будет заплатить штраф.
Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова добавила, что совместно с правоохранительными органами выясняет ситуацию.
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