Возврат к очному обучению в школах Москвы будет сложным

Замруководителя департамента образования и науки Москвы Наталья Киселева считает, что возврат к очному обучению в школах будет сопровождаться сложностями.

«Мы всегда готовы и всегда готовимся к формату выхода в школу, то есть мы понимаем, что в любой момент школа должна быть готова принять детей. И, конечно, очень надеемся к выходу в очный формат, понимая, что это тоже будет сопровождаться определенными сложностями», — сказала она в эфире радио «Вести FM».

Киселева отметила, что школьники отвыкли от традиционного режима уроков по 45 минут и им придется перестраиваться. Кроме того, дети будут восполнять недостаток общения, и это нужно использовать в обучающем процессе.

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