Экс-главе Серпуховского района могут увеличить срок за оскорбление судьи

Против бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна могут возбудить дело за оскорбление конвоя и судьи, пишет ТАСС со ссылкой на источник в судебных кругах.

«На протяжении всего судебного следствия Шестун вел себя вызывающе, постоянно перебивал судью Татьяну Юферову, которая слушала его дело, а также переходил на оскорбления», — сказал источник.

Подчеркивается, что судья удалила подозреваемого из зала до окончания прений сторон. Тем не менее Шестун продолжил оскорбления во время оглашения приговора.

Бывшего главу Серпуховского района арестовали летом 2018 года. Он проходит по статьям об особо крупном мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, незаконной предпринимательской деятельности и получении взятки в особо крупном размере. Шестун свою вину не признает. Он считает, что против него возбудили уголовное дело из-за его намерения переизбраться главой района.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Прокуратура просит 20 лет колонии для экс-главы Серпуховского района Шестуна

— Суд признал виновным экс-главу Серпуховского района Шестуна в получении взятки

— Шестун получил 15 лет строгого режима