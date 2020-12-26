Движение между Татарстаном и Башкирией ограничили из-за метели
Антон Демидов
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На границе Башкирии с Татарстаном из-за сильной метели ограничено движение для автобусов и большегрузов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию по Башкирии.
В ведомстве уточнили, что движение для таких транспортных средств на границе с Республикой Татарстан ограничили с 19.00 (17.00 мск).
»(Ограничение. — «Газета.Ru») будет снято по наступлению благоприятных погодных условий», — указано в сообщении.
В ГИБДД порекомендовали не выезжать в дальнюю дорогу без острой необходимости.
Ранее сообщалось, что из-за сильной метели в Татарстане отменили автобусные рейсы и грузовые перевозки.
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