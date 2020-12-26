В центре Гамалеи дали рекомендации пожилым россиянам перед вакцинацией

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко дал рекомендации пожилым людям перед вакцинацией от коронавируса. Об этом пишет «Говорит Москва».

«Накануне можно сделать тест на РНК, если он отрицательный, тогда сразу вводить вакцину без всяких проблем», — сказал Бутенко.

Он также уточнил, что знает много пожилых людей, которые получили препарат, все они чувствуют себя хорошо.

Бутенко добавил, что существенных отличий при вакцинации молодых и пожилых людей нет.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 80 млн заболевших, 56 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

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