Рухани обвинил США в том, что они мешают Ирану закупить вакцину от коронавируса
Президент Ирана Хасан Рухани обвинил США в том, что Вашингтон мешает Тегерану закупить вакцину от коронавируса, сообщает агентство ИРНА.
«США создают проблемы для нас в отношении вакцин, лекарств и продовольствия, а также других товаров, которые мы бы хотели покупать за границей», — сказал он.
По его словам, «американцы запугали Всемирную организацию здравоохранения».
В Иране коронавирусом заразились 1 194 963, выздоровели 942 548, скончались 54 574 человека.
В мире с начала пандемии зарегистрировано 80 млн заболевших, 56 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.
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