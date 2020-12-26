Российского блогера не впустили на Украину из-за посещения Крыма

Российский блогер не смогла попасть на Украину из-за того, что ранее посещала Крым. Об этом сообщает пресс-служба украинской Госпогранслужбы.

В ведомстве сообщили, что россиянке запретили въезд в страну пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев».

«Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего из Турции, пограничники обнаружили гражданку РФ 1994 года рождения, которая нарушила порядок въезда-выезда на временно оккупированную территорию АР Крым. Нарушителем оказалась российская блогерша», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ей запретили въезд на Украину сроком на три года, в данный момент она ожидает обратного рейса.

Имя россиянки не указывается.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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