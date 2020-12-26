Летевший из Уфы в Волгоград самолет вынужденно сел на запасном аэродроме

Самолет, выполнявший рейс Уфа — Волгоград, вынужденно сел на запасном аэродроме в Астрахани. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.

По ее словам, командир воздушного судна рейса авиакомпании Utair Уфа — Волгоград решил уйти на запасной аэродром аэропорта Астрахань из-за метеоусловий, которые не позволили самолету приземлиться в аэропорту назначения.

Голодова уточнила, что сесть в Волгограде воздушному судну помешал сильный ветер.