В Ираке задержали террористов, планировавших взрывы на Новый год
Карина Казанцева
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Сотрудники иракской службы национальной безопасности задержали четырех террористов, которые планировали несколько взрывов на новогодние праздники в Багдаде. Об этом пишет Al Sumaria со ссылкой на службу.
«Удалось разоблачить террористическую ячейку и задержать четырех ее участников, включая одного смертника, который планировал взорвать себя во время новогодних праздников в Багдаде», — говорится в документе.
Задержанные уже признались, что им были даны инструкции по дестабилизации обстановки в Багдаде.
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