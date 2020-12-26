В Ираке задержали террористов, планировавших взрывы на Новый год

Сотрудники иракской службы национальной безопасности задержали четырех террористов, которые планировали несколько взрывов на новогодние праздники в Багдаде. Об этом пишет Al Sumaria со ссылкой на службу.

«Удалось разоблачить террористическую ячейку и задержать четырех ее участников, включая одного смертника, который планировал взорвать себя во время новогодних праздников в Багдаде», — говорится в документе.

Задержанные уже признались, что им были даны инструкции по дестабилизации обстановки в Багдаде.

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