В Минске задержали бегунов в костюмах Деда Мороза
В Минске на протестной акции задержали бегунов в костюмах Деда Мороза. Об этом пишет портал «Наша нива» со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что бегуны раздали конфеты детям, не выкрикивали лозунги и не размахивали флагами.
«Прислали четыре автобуса силовиков. Точно задержали двух участниц пробежки», — проинформировало издание.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.
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