Сочинец угрожал убить себя, отказываясь идти в армию

Житель Сочи угрожал самоубийством, не желая идти в армию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя УВД города.

«Поступило сообщение о том, что в окне одного из высотных домов сидит молодой человек. По прибытию сотрудников полиции молодой человек слез с окна», — рассказал представитель полиции.

Отмечается, что 19-летний местный житель был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Предварительно, сочинец находился в состоянии алкогольного опьянения.

Видео с молодым человеком в окне сочинской высотки появилось в сети в пятницу, 25 декабря. В подписи к ролику указывалось, что герой видео находится на 18-м этаже дома, угрожает покончить с собой и кричит по телефону, что не хочет идти в армию.