У бывшей жены Фургала изъяли его охотничье ружье и ее мобильный телефон
Правоохранители изъяли у бывшей жены арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ларисы Стародубовой ее мобильный телефон и охотничье ружье, принадлежащее бывшему чиновнику. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Следователи в ходе обыска изъяли у Ларисы Павловны мобильный телефон, который уже изымали во время прошлых обысков у нее», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, ружье было конфисковано якобы из-за отсутствия соответствующих документов на него. При этом документы на оружие Фургала были изъяты силовиками из дома его экс-супруги во время предыдущего обыска, подчеркнул источник.
25 декабря сообщалось об обысках у Стародубовой в рамках дела о попытке хищения средств завода «Амурсталь».
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