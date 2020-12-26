Россияне во время пандемии стали больше времени посвящать музыке

Россияне, которым пришлось сидеть дома из-за пандемии коронавируса, стали больше времени уделять занятиям музыкой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные «Платформа ОФД».

Отмечается, что это произошло в том числе из-за появления различных онлайн-курсов преподавателей в социальных сетях. В дальнейшем выросли и продажи малогабаритных музыкальных инструментов, которые можно освоить самостоятельно в домашних условиях.

Так, в период с ноября по декабрь текущего года продажи блокфлейт выросли на 76% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Продажи губных гармоник увеличились на 61%, укулеле — на 47%. Средний чек также вырос, лидером стали гармоники, для которых он стал больше на 28% (522 руб.). У блокфлейт он увеличился на 15% (337 руб.), укулеле — на 5% (1762 руб.).

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