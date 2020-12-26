В Красноярске на трое суток ввели режим «черного неба»

В Красноярске вводят режим «черного неба» с вечера субботы, 26 декабря. Об этом сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«С 19 часов 26 декабря 2020 года до 19 часов 29 декабря 2020 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится на сайте ведомства.

Режим «черного неба» периодически вводится в Красноярске с 2012 года при накоплении загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Красноярцы в этот период чаще всего отмечают дымку над городом и неприятный запах гари, в некоторых случаях у жителей наблюдаются першение в горле, раздражение глаз и головная боль. За 2020 год режим вводился восемь раз.

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