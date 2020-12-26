Мясников рассказал о самой вредной для здоровья привычке

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о самой вредной для здоровья привычке.

По его мнению, самое вредное «для здоровья, души и тела» — это сидеть дома. Доктор призвал россиян выходить на улицу во все времена года.

Особое внимание телеведущий уделил зимним прогулкам.

Как отмечает Мясников, при активной прогулке или катании на лыжах нельзя слишком тепло одеваться, достаточно двух слоев одежды — термобелья и куртки, штанов и шапки. В противном случае организму может стать жарко, начнется потоотделение, и человек, расстегнувший слишком теплую куртку или развязавший шарф, рискует переохладиться и заболеть. Детей специалист посоветовал одевать по такому же принципу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кардиолог рассказал, как держать себя в форме зимой