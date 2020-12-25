В России не выявили тяжелых аллергических реакций на вакцину «Спутник V»

На этапе клинических испытаний и после запуска вакцины «Спутник V» в гражданский оборот тяжелых аллергических реакций не препарат не выявлено, заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит ТАСС.

По словам Гинцбурга, прививку сделали уже около 700 тысяч россиян, при этом за появлением побочных эффектов внимательно следят Министерство здравоохранения и Росздравнадзор.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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