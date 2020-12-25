В Центре Гамалеи поддержали идею COVID-паспортов

Идея ввести специальные «паспорта» для людей, имеющих иммунитет к коронавирусу нового типа, является правильной, считает директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению Гинцбурга, такие «паспорта» нужно вводить одновременно с началом вакцинации, чтобы каждый привившийся от коронавируса имел при себе документ, подтверждающий его защищенность от заражения.

За все время пандемии в России выявлено более 2,9 млн случаев заражения коронавирусом, более 53 тысяч заразившихся скончались.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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