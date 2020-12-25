Кабмин утвердил стратегию противодействия ВИЧ до 2030 года

Российское правительство утвердило государственную стратегию противодействия ВИЧ-инфекции до 2030 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемую Государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2030 года», – указано в документе.

Правительство рекомендует субъектам страны утвердить региональные программы по борьбе с ВИЧ на аналогичный срок с учетом эпидемиологической ситуации.

Кроме того, Министерство здравоохранения должно в течение шести месяцев представить кабмину план по реализации стратегии.

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