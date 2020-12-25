В ВОЗ оценили распространение «британского» штамма коронавируса

В восьми европейских странах обнаружен новый штамм коронавируса, в связи с этим защитные меры должны быть усилены. Об этом у себя в Twitter заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

«Восемь стран в европейском регионе идентифицировали новый вариант COVID-19 VOC-202012/01. Жизненно важно усилить существующие защитные меры», — говорится в сообщении.

Клюге добавил, что новый штамм, вероятно, распространяется среди молодых возрастных групп.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.

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