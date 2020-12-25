Глава Якутии прокомментировал скандал с декольте министра

Глава Якутии Айсен Николаев прокомментировал инцидент с заявлением депутата местного парламента Петра Аммосова, который раскритиковал внешний вид министра предпринимательства республики Ирины Высоких.

«Такое отношение мужчины, а тем более народного депутата к женщине, я считаю недопустимым», – заявил глава региона на своей странице в Instagram.

Николаев выразил надежду, что парламент республики и партия КПРФ, которую представляет Аммосов, дадут оценку действиям депутата и примут адекватные меры.

24 декабря во время заседания парламента Якутии депутат Петр Аммосов публично сделал замечание министру предпринимательства Ирине Высоких в связи с ее внешним видом: он заявил, что ее декольте отвлекает от предлагаемого ей законопроекта.

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