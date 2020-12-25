Беглов описал ситуацию с COVID-19 в Петербурге

Ситуация с коронавирусом нового типа в Санкт-Петербурге «сложная, но контролируемая», заявил губернатор города Александр Беглов в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Беглова, сдерживать распространение заболевания в регионе помогает поддержка федерального центра. Так, на борьбу с пандемией в Петербурге потратили 53 млрд рублей, из них 23,1 млрд – федеральные средства, рассказал губернатор.

В настоящее время в городе работают 22 стационара для пациентов с COVID-19, подготовлено 12 тысяч коек, добавил глава региона.

За все время пандемии в Петербурге выявлено более 219 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, более 7 тысяч заразившихся скончались. Всего по стране выявлено более 2,9 млн случаев COVID-19, из них более 53 тысяч — с летальным исходом.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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