Подчиненная обвинила Тони Роббинса в пиаре на ее заражении COVID-19

Сотрудница компании бизнес-коуча Тони Роббинса Деспина Коста подала на него в суд за пиар на ее заражении коронавирусом нового типа, сообщает Bloomberg.

По заявлению подчиненной коуча, Роббинс пытался сократить срок ее лечения, а также предал гласности подробности ее состояния.

«Ложно заявив, что он спас жизнь сотрудницы во время пандемии <...> Роббинс попытался убедить своих последователей в том, что у него есть потусторонние знания и способности, что он знал лучше, чем врачи», – указано в исковом заявлении Косты.

Иск подан против самого Роббинса, его жены и его корпорации, отмечается в сообщении. При этом пресс-секретарь коуча Дженнифер Коннелли назвала заявление Косты способом «использовать СМИ как инструмент в попытке выдвинуть свои нелепые и необоснованные обвинения».

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