Правительство готово помочь Петербургу справиться с COVID-19
Правительство готово помочь Санкт-Петербургу в борьбе с распространением коронавируса нового типа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его слова приводит РИА «Новости».
В ходе встречи с губернатором Санкт-Петербурга Мишустин подчеркнул, что власти города могут обращаться в кабинет министров «круглосуточно», вся необходимая помощь будет оказана. При этом премьер отметил профессионализм петербургских медиков.
За все время пандемии в Петербурге выявлено более 219 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, более 7 тысяч заразившихся скончались. Всего по стране выявлено более 2,9 млн случаев COVID-19, из них более 53 тысяч — с летальным исходом.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.
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